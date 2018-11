PSG : Hazard n'a pas le seum quand il parle de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Europeen.

Alors qu'il éclabousse de son talent le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, Kylian Mbappé a reçu un sacré compliment de la part d'Eden Hazard.

Depuis plusieurs années, il est l'un des meilleurs joueurs de la Premier League. Avec la Belgique à la Coupe du Monde 2018, il a aussi été l'un des hommes forts. Mais Eden Hazard estime pourtant qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or. Tout simplement parce que la France a remporté le titre mondial. Et chez les Bleus, un joueur l'a particulièrement marqué. Son nom ? Kylian Mbappé bien sûr. Professionnel depuis 2016, l'attaquant de 19 ans a déjà remporté un Mondial, mais aussi deux titres de champion de France, et deux coupes nationales. Un palmarès déjà gargantuesque qui impressionne et fait rougir Hazard.

« Il a 19 ans. Il a fait en un an et demi ce que presque personne n’a fait en cinq ans. C’est exceptionnel ce qu’il fait. Il gagne tous les ans quelque chose. Il donne du plaisir aux gens. Quand on aime le foot, on aime des gens comme ça », a balancé, au micro de RMC Sport, l'attaquant de Chelsea, qui espère donc que le PSG pourra compter sur Mbappé, touché à une épaule, contre Liverpool mercredi en Ligue des Champions, le nouveau grand objectif du prodige tricolore.