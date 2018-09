PSG : Hallucinant, Neymar rejoint Cristiano Ronaldo et Messi au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué sur sa première saison au Paris Saint-Germain, moqué pour sa facilité à simuler, longtemps blessé en première partie d'année 2018, Neymar affiche pourtant des statistiques hallucinantes depuis qu'il a rejoint le PSG.

Samedi, la star brésilienne du Paris SG a signé un doublé lors de la probante victoire du club de la capitale à Nice, et sans la VAR c'est même un triplé qui aurait été ajouté au palmarès de Neymar. Désormais en tête du classement des buteurs de Ligue 1, en attendant LOSC-OM, l'ancien joueur du Barça a une efficacité digne de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, ces deux joueurs, tout comme Neymar, étant en charge de tirer les pénalties, ce qui permet de comparer les performances. En effet, en 39 matches officiels sous le maillot du Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien du PSG en est à 35 buts, soit une moyenne de 0,89 but par rencontre.

Un record pour un joueur du Paris Saint-Germain et qui même sur le plan européen situe Neymar vers le haut de la hiérarchie. Reste que bien évidemment, c'est essentiellement en Ligue 1 que Neymar fait preuve de cette efficacité diabolique, et que c'est en Ligue des champions que les supporters du Paris SG aimeraient que le Brésilien trouve plus souvent le chemin des filets. Pourquoi pas cette semaine contre l'Etoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes, histoire de se rapprocher de la moyenne d'un but par match...