PSG : Hakimi à Paris, son agent entre en jeu

Dans : PSG.

A la recherche d’un latéral droit au mercato, le PSG a fait d’Achraf Hakimi (Inter Milan) sa priorité absolue.

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain souhaite profiter des difficultés économiques de l’Inter Milan, qui sera dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs à forte valeur marchande cet été. Achraf Hakimi, grand artisan du titre de champion d’Italie de l’Inter Milan, fait partie des joueurs courtisés. Auteur d’une excellente saison, l’ancien latéral droit du Real Madrid ne sera pas bradé par les Nerrazzuri, qui réclament plus de 50 ME pour son transfert. Une somme rondelette que le PSG aura du mal à sortir. Mais le directeur sportif parisien Leonardo est motivé à l’idée de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. En attendant, l’agent d’Achraf Hakimi a démenti les rumeurs au sujet de l’avenir de son client sur Calcio Mercato.

« Pour l’instant, il n’y a rien. Nous sommes sereins. En ce moment, Hakimi est avec la sélection marocaine et pour clarifier la situation, je ne parle à aucune équipe. Mon client a un contrat de 4 ans avec l’Inter, c’est un contrat très long. Tout ce qui se passe autour d’Achraf est logique. Il est l’un des meilleurs en Europe à son poste. Le marché en est conscient, c’est la raison pour laquelle on parle tant de lui » a lancé Alejandro Camano, qui est évidemment dans son rôle en préservant le suspens et en ne dévoilant pas publiquement son jeu dans l’optique des négociations à venir. Par ailleurs, notons que Bild a démenti ce dimanche les rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich est également sur les rangs pour accueillir Achraf Hakimi. Selon le journaliste Christian Falk, le champion d’Allemagne en titre n’a pas fait de l’international marocain sa priorité. La voie est donc (presque) libre pour le PSG, à condition que Paris soit prêt à satisfaire les exigences de l’Inter ainsi que de l’agent du joueur.