PSG : 45ME pour une cible ratée au mercato d'hiver ?

Lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain souhaite recruter plusieurs joueurs de renom, et notamment dans l’entrejeu.

En janvier, et pour combler les manques de l’effectif de Thomas Tuchel dans l’urgence, le club de la capitale avait déboursé 47 millions d’euros pour s’attacher les services de Paredes. Sans grande réussite au final, puisque l’Argentin a surtout déçu. Par conséquent, et alors que le PSG va perdre Adrien Rabiot pour de bon à l’issue de cette saison, Paris voudra faire venir deux milieux. Le premier devrait être Ander Herrera, qui sera libre de tout contrat en juillet après son passage à Manchester United. Le second pourrait être soit Allan (Naples), soit Ndombele (OL).

Ou Idrissa Gueye ? Tout proche du PSG l’hiver dernier, le milieu d’Everton rêve toujours de changer d'air pour rejoindre un grand club européen au mercato. Selon le Daily Mail, l’international sénégalais reste dans le viseur du PSG. Mais la présence de Manchester United dans ce dossier, sachant que Gueye pourrait compenser le départ de Pogba au Real, a fait augmenter son prix. Désormais, Paris sait qu’il devra débourser 45 ME pour recruter le joueur de 29 ans, encore sous contrat jusqu'en 2022 chez les Toffees. De quoi refroidir les ardeurs franciliennes, alors que les Red Devils auront, eux, les ressources financières pour se l’offrir ? Réponse dans les semaines à venir...