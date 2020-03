PSG : Gueye et Paredes, le duo qui fait vomir Rothen à Paris

Dans : PSG.

Mercredi soir, Thomas Tuchel a surpris tout le monde au Groupama Stadium en titularisation Leandro Paredes pour la demi-finale de la Coupe de France contre l’OL.

Marquinhos était pressenti pour débuter au milieu de terrain au côté de Gueye afin de préparer au mieux le choc face au Borussia Dortmund mais finalement, c’est Leandro Paredes qui a été aligné avec le Sénégalais dans l’entrejeu. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentin du PSG n’a pas marqué des points dans l’optique du match de Ligue des Champions de la semaine prochaine. Bien au contraire selon Jérôme Rothen, qui a totalement dézingué le milieu de terrain du Paris Saint-Germain après la victoire face à l’Olympique Lyonnais.

« Collectivement il y avait des doutes au sein de cette équipe. Déjà derrière avec Thiago Silva qui est blessé, les suspensions de Verratti et Meunier, et bien tu es amené à modifier tes plans. Tu ne sais pas si Marquinhos doit jouer au milieu de terrain ou en défense. Là, s’il l’a mis derrière, c’est que Tuchel doit penser qu’il a besoin d’expérience dans ce secteur de jeu… mais le match n’a pas dû le rassurer. Au milieu de terrain, j’étais le premier à espérer une association Gueye – Paredes, mais à ce niveau-là en première mi-temps ce n’est pas possible ! Quand le Paris Saint-Germain prend des vagues, il n’y avait pas de pressing parce que Paredes jouait trop bas, il était collé à sa défense centrale ! » a pesté sur RMC Jérôme Rothen, pour qui le Paris Saint-Germain risque de prendre une correction contre le Borussia Dortmund en jouant de la sorte. Reste à voir si le duo Gueye-Paredes sera reconduit contre les Allemands ou si Tanguy Kouassi aura finalement son mot à dire. Soit au milieu de terrain, soit en défense, ce qui permettrait alors à Thomas Tuchel d’utiliser Marquinhos un cran plus haut.