PSG : Neymar est fort, Stéphane Bitton a un scoop pour vous

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour sur les terrains le 21 avril dernier contre Monaco, Neymar a très vite retrouvé d’excellentes sensations.

Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le n°10 du PSG a vite rappelé à tout le monde qu’il était indispensable à son équipe. Presque une surprise pour Stéphane Bitton, lequel a constaté avec étonnement que Neymar pouvait être un joueur régulier, capable de tirer le Paris Saint-Germain vers le haut. On parle pourtant d’un joueur ayant remporté la Ligue des Champions, et qui est à ce jour l’homme le plus cher de l’histoire du football. Il est donc logique de le voir performant à ce point, mais cela reste une découverte pour le journaliste de France Bleu Paris.

« Finalement, je m’aperçois que Neymar est le joueur le plus régulier. En plus, je peux me permettre de l’encenser aujourd’hui parce que je l’ai tellement critiqué l’année dernière voire une partie de la saison cette année. Là pour le coup, on n’a pas grand chose à lui reprocher, il est même le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le plus régulier en tous les cas. Il a été le meilleur joueur du PSG lors de la finale (de Coupe de France) perdue contre Rennes (2-2, 5-6 aux t.a.b) mais on peut quand même remarquer qu’il avait inscrit un magnifique but, fait une passe décisive, et réussi son tir au but. Et face à Nice samedi dernier (1-1), ça a été l’un des meilleurs joueurs du PSG avec Verratti et il a inscrit quand même son 50ème but en 57 matches, ce qui est une performance tout à fait exceptionnelle » a apprécié Stéphane Bitton, étonné de voir Neymar à ce niveau-là, si vite après sa blessure.