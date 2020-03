PSG : 5-1 face à l’OL, Domenech s’inquiète pour Paris !

Dans : PSG.

Le PSG a déroulé en seconde période face à l’OLympique Lyonnais, s’imposant finalement 5-1 pour valider son billet en finale de la Coupe de France.

Un large succès rendu possible par le tournant du début de la seconde période. Sur une seule et même action, Marcal a mis à la main pour empêcher Cavani de conclure, provoquant un pénalty, tandis que le Brésilien récoltait un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Résultat, le Paris SG a ensuite fait très mal en supériorité numérique, mais l’ampleur du score est trompeur selon Raymond Domenech, pour qui dans le jeu et en égalité numérique, le PSG n’a pas vraiment su imposer sa loi. Et c’est même inquiétant en vue du match face à Dortmund selon l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.



« OL-PSG cruel pour les lyonnais qui méritaient mieux. Et malgré leur probable qualification les parisiens restent inquiétants tant ils ont été malmenés et fragiles défensivement », a expliqué le consultant qui n’oublie pas que c’est Lyon qui a ouvert le score dans ce match, sans parvenir non plus à faire trembler le PSG bien longtemps, l’égalisation de Mbappé n’intervenant que quelques petites minutes après le but de Terrier.