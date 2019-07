PSG : Guerreiro à Paris, Dortmund se demande d'où ça sort

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

En Allemagne comme en France, les médias annoncent un sérieux rapprochement en ce qui concerne le transfert de Raphaël Guerreiro au Paris Saint-Germain.

L’arrière gauche qui a déjà évolué sous les ordres de Thomas Tuchel n’a plus qu’un an de contrat et ne compte pas prolonger. Autant dire que tout se met doucement en place pour une arrivée, sachant que Leonardo a donné son feu vert à ce souhait de son entraineur allemand. Mais le Borussia Dortmund est venu calmer tout le monde, notamment ceux qui voyaient le Portugais arriver dans les prochains jours. Pour Michael Zorc, directeur sportf du club de la Ruhr, il n’y a absolument, ni offre, ni contact, au sujet du latéral gauche.

« C’est surprenant de voir que les rumeurs ne reposent sur aucune base. Il n’y a aucune discussion », a fait savoir le dirigeant allemand à WAZ. Une offre de 15 ME, jugée suffisante, serait toutefois en préparation pour récupérer l’ancien du FC Lorient, qui n’attend que l’accord total pour rejoindre le PSG cet été.