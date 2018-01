PSG : Guardiola le veut, ce défenseur refuse City au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Après avoir poussé un petit coup de gueule quand le PSG songeait à recruter un quatrième défenseur central, Presnel Kimpembe peut certainement savourer d’avoir été écouté à Paris.

Le jeune défenseur central permet clairement à sa formation de conserver son meilleur niveau quand il remplace Thiago Silva ou Marquinhos, ce qui arrive régulièrement depuis le début de la saison. Très satisfait de son temps de jeu qui lui permet aussi de se rapprocher des Bleus en vue du Mondial, le pur francilien n’entend pas lâcher sa place et vient de le démontrer.

Selon Paris United, Kimpembe a bien été approché par Manchester City cet hiver, le club anglais ne faisant pas mystère de son désir de faire venir un arrière central. Mais le joueur du PSG a poliment refusé ce possible transfert, expliquant qu’il n’avait aucune raison de quitter Paris. C’est pour cela que le leader de Premier League s’est désormais tourné vers Aymeric Laporte, qui pourrait devenir dans les prochains jours le deuxième défenseur le plus cher de la planète, si les Citizens venaient à faire sauter sa clause libératoire à 65 ME. Le PSG peut donc dormir sur ses deux oreilles dans ce dossier.