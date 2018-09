PSG : Guardiola et Man City arrivent, le PSG peut trembler pour Rabiot

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alors que samedi on a appris que Liverpool n'avait nullement l'intention de recruter Adrien Rabiot, lequel sera libre en fin de saison, ce dimanche c'est un énorme client en plus qui débarque dans le dossier du milieu de terrain français du Paris Saint-Germain. En effet, le Manchester Evening News affirme que dans l'optique de remplacer Fernandinho, qui aura 34 ans cette année, Pep Guardiola et les dirigeants de Manchester City auraient pour objectif de convaincre Adrien Rabiot de rejoindre le Champion d'Angleterre en titre.

Le quotidien de Manchester rappelle qu'Adrien Rabiot connaît bien Manchester City puisqu'il a passé quelques mois à l'académie du club anglais alors qu'il n'avait que 13 ans. Mais après quelques mois seulement passés dans le Nord de l'Angleterre, le milieu de terrain était revenu en France. Pour tenter de convaincre Adrien Rabiot de revenir l'été prochain, libre bien évidemment, Pep Guardiola aurait même contacté en personne le clan Rabiot, une rencontre ayant déjà eu lieu entre ces derniers et l'emblématique coach des Citizens.