PSG : Grosse surprise dans la compo, Icardi zappé

Selon RMC, Thomas Tuchel a décidé de changer ses plans avant le match face à Leipzig, laissant Mauro Icardi sur le banc de touche. L’Argentin s’est montré décevant lors des matchs depuis la reprises, en France comme face à l’Atalanta, et souffrirait ainsi du double retour de blessure de Mbappé et de suspension de Di Maria. La ligne d’attaque sans Icardi permettrait à Tuchel de renforcer son milieu de terrain, et d’ajouter ainsi Ander Herrera au coeur du jeu. A confirmer avec la composition officielle, vers 20h00, pour cette demi-finale de la Ligue des Champions.

La compo probable du PSG : Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Herrera, Paredes - Mbappé, Di Maria, Neymar