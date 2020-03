PSG : Griezmann sacrifié pour Neymar, un indice troublant révélé

Dans : PSG.

Dans son édition de dimanche, le journal Sport dévoilait que Barcelone était prêt à vendre Griezmann lors du prochain mercato afin de faciliter le retour de Neymar en provenance du PSG.

En manque de liquidités, le champion d’Espagne en titre souhaite récupérer au moins 100 ME de la vente de l’international français, selon les informations communiquées par le média espagnol. Une information qui a bien évidemment fait massivement réagir les fans de Barcelone et du PSG, lesquels ont notamment été nombreux à évoquer la thèse d’un échange direct entre les deux clubs impliquant Neymar et Griezmann. Mais dans son édition du jour, le Mundo Deportivo évoque un scénario bien différent. Car pour le journal pro-catalan, il n’est pas question dans les bureaux du FC Barcelone de vendre Antoine Griezmann un an seulement après son arrivée.

Au contraire, Barcelone a la volonté d’écrire l’avenir avec le Français, un joueur mal adapté mais qui reste l’un des plus talentueux de la planète. Et en fin d’article, le Mundo Deportivo dévoile un indice troublant sur les intentions du FC Barcelone dans les dossiers Antoine Griezmann et Neymar. Car pour le journal, les deux hommes se connaissent bien pour s’être croisés à de nombreux reprises sur les terrains de la Liga espagnole. Plus que cela, Neymar et Griezmann entretiendraient une excellente relation, ce qui laisse penser que l’intention première du FC Barcelone est de recruter Neymar… et de conserver Antoine Griezmann afin d’associer les deux hommes à Lionel Messi au Camp Nou. Un scénario qui pourrait bien plaire aux socios du Barça, et qui pourrait permettre à la direction catalane d’envisager une vente de Luis Suarez afin de diminuer sa masse salariale et de récupérer de l’argent, nécessaire pour convaincre le PSG de céder Neymar. Un nouveau rebondissement dans ce dossier qui ne fait que commencer…