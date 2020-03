PSG : Griezmann contre Neymar, l'idée choc du Barça

Dans : PSG.

Neymar peut-il être échangé contre Griezmann ? Cette question, le président du Barça pourrait la poser à l'Emir du Qatar lors du prochain mercato.

En ce dimanche si particulier, la presse barcelonaise est déjà tournée vers le prochain mercato du FC Barcelone, lequel semble devoir être très actif, même si la situation actuelle n’offre aucune visibilité. Au lendemain de son annonce sur le signal très positif envoyé par le clan Neymar aux dirigeants barcelonais pour un retour cet été, y compris en allant au clash avec le PSG, Sport affirme cette fois que c’est Antoine Griezmann qui devrait être placé sur la liste des joueurs transférables par le Barça. Neymar d’un côté, Griezmann de l’autre, évidemment il ne fallait pas grand-chose pour qu’une opération soit envisagée en relation avec ces deux attaquants prestigieux.

Le média catalan affirme que du côté de Josep Maria Bartomeu tout est ouvert pour Antoine Griezmann, dont la valeur marchande est estimée par le Barça à 100ME. « Payer 100ME pour un joueur de ce niveau, champion du monde, pour une équipe qui veut faire un bond en avant est une possibilité qui n'est pas à exclure. Des clubs comme Manchester United, qui le suivait déjà, le PSG, Chelsea ou Arsenal sont des alternatives que le Barça prendra en compte dans le cas où l'un d'entre eux serait intéressé par Antoine. Une autre option est que le Barça ne facture rien pour son transfert, mais qu’il serve de monnaie d’échange s’il entre dans une opération qui satisfait les trois parties », explique Albert Masnou, journaliste de Sport. Et c’est là que les regards se tournent vers le Qatar où l’Emir est le décideur final pour tout ce qui concerne Neymar. Et en 2020, qui peut croire qu’échanger le Brésilien contre Antoine Griezmann est une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain ?