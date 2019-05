PSG : Griezmann avec Neymar, une boulette XXL affole le Barça !

Dans : PSG, Mercato.

Dans une vidéo relayée par l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann a annoncé son départ à la fin de la saison.

En revanche, l’attaquant de 28 ans n’a pas révélé le nom de sa prochaine équipe. Le FC Barcelone ? C’est effectivement la destination la plus probable. Recalé l’année dernière, le champion d’Espagne est revenu à la charge et se tient prêt à payer sa clause libératoire qui passera bientôt à 120 M€. Mais pour le moment, même la presse catalane évite de s’enflammer. La faute au Paris Saint-Germain qui tente de chiper l’international tricolore, dont la sœur et représentante a récemment rencontré la direction parisienne.

Dans ce contexte, la publication de Théo Griezmann fait du bruit en Espagne. En effet, le frère du joueur a publié une photo de Neymar avec le message « Hi » (Salut). Certains n’y voient qu’une publicité sachant que l’image montre le Brésilien avec un t-shirt de la marque GZ Brand créée par Théo Griezmann. Mais pour d’autres, c’est plutôt le signe d’un rapprochement entre le Madrilène et la star du Paris Saint-Germain, d’autant que la publication a rapidement été effacée…