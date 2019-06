PSG : Griezmann à Paris, ça stresse du côté de Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Antoine Griezmann l'a confié samedi, avant la défaite de l'équipe de France en Turquie, il sait où il jouera la saison prochaine, mais bien évidemment l'attaquant tricolore n'a pas dévoilé sa future destination. Et de l'autre côté des Pyrénées, on commence à se demander si Antoine Griezmann, qui a déjà annoncé son départ de l'Atlético Madrid en profitant de la clause libératoire de 120ME prévue dans son contrat, ne va finalement pas tourner le dos au FC Barcelone. Ces derniers jours, il se dit que le vestiaire du Barça est toujours vent debout contre la venue de l'attaquant de l'équipe de France, y compris Lionel Messi, et cela pourrait peser lourd dans la balance.

Et ce dimanche, le média sportif catalan Sport consacré même sa Une à Antoine Griezmann en titrant « Griezmann flirte avec le PSG ». Car selon Sport, il se pourrait finalement que le Paris Saint-Germain ait renouvelé avec le joueur français la méthode utilisé victorieusement avec Neymar, c'est à dire avancer discrètement ses pions avant de finalement permettre au joueur de payer la clause libératoire. Et revient sur haut de la pile, une rencontre qui aurait eu lieu il y a quelques semaines dans un palace parisien entre la soeur de Griezmann et des émissaires du Paris SG. Si le FC Barcelone est toujours le favori pour accueillir Antoine Griezmann, le doute existe encore dans ce dossier, ce qui prouve au moins que les différentes parties impliquées dans cette opération XXL ont travaillé discrètement.