PSG : Attention les yeux, le nouveau maillot infra-rouge présenté

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est ce jeudi en Chine que le Paris Saint-Germain a officiellement présenté son maillot extérieur. Comme souvent, cela tient plus du marketing que des couleurs historiques du club, et cette tenue numéro 2 met à nouveau en valeur le partenariat avec la marque Jordan. Le maillot est ainsi annoncé en couleur « infra-rouge », avec une bordure noire au niveau des manches, du col, ainsi que du short et des chaussettes. Le maillot a été présenté à la boutique Jordan de la ville de Shenzhen, avec notamment Kylian Mbappé et Marco Verratti en vedettes.