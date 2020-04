PSG : Griezmann + 40 ME = Neymar, l'offre qui change tout

Dans : PSG.

Plus que jamais intéressé par le retour de Neymar lors du prochain mercato, le FC Barcelone cherche à inclure Antoine Griezmann dans le deal afin de convaincre le PSG.

Avec l’international français, le club catalan dispose d’un joueur qui ne laisse pas insensible le Paris Saint-Germain. La preuve, Leonardo semble pour la première fois ouvert à un échange de joueurs entre les deux formations, selon les informations obtenues en cette fin de semaine par le journal Sport. Le média dévoile dans son édition du jour que le directeur sportif du PSG a clairement fait comprendre à Nasser Al-Khelaïfi que cette fois, il y avait de quoi négocier un bon deal avec Barcelone en raison du talent indéniable d’Antoine Griezmann, dont le profil plaît énormément en interne à Paris.

Cela tombe bien, le natif de Mâcon est toujours aussi indésirable à Barcelone, qui pourrait rapidement offrir Antoine Griezmann en plus de 40 ME au Paris SG pour recruter Neymar. Une offre capable de séduire le champion de France en titre. Toutefois, il reste une inconnue dans ce dossier, à savoir la position d’Antoine Griezmann et de son entourage. Car très récemment encore, la presse espagnole affirmait que le champion du monde 2018 ne souhaitait pas quitter l’Espagne, et encore moins Barcelone un an seulement après son arrivée. Reste à voir si une revalorisation salariale et la perspective d’évoluer avec Kylian Mbappé au PSG sont des arguments susceptibles de le faire changer d’avis. L’avis de sa femme Erika, qui pousse Antoine Griezmann à rester coûte que coûte en Espagne, aura également du poids et pourrait bien faire capoter ce deal qui pourrait enfin convenir aux dirigeants du Barça et à ceux du PSG.