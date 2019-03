PSG : La vidéo de Kimpembe, un scandale de plus au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, via les réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a mis en ligne une vidéo scénarisée dans laquelle le défenseur du Paris Saint-Germain a fait connaître ses sentiments après l'élimination de son club en Ligue des champions. Forcément, Presnel Kimpembe est d'autant plus touché qu'il a provoqué involontairement le penalty qui a permis à Manchester United de se qualifier. Mais dans cette vidéo, le champion du monde français a surtout dit que ses coéquipiers et lui avaient pris le match à la légère.

Et cela a énormément de mal à passer. « D’un point de vue timing, je ne pense pas que ce soit le bon moment. C’est maladroit et très mauvais, surtout que les supporters n’ont pas encore digéré. Il fallait laisser prendre du recul aux gens. Dire que les joueurs ont pris le match à la légère, c’est impensable de partager ça. C’est une catastrophe, il lâche une bombe. Après le traumatisme de Barcelone il y a deux ans, dire ça, c’est impensable. Je ne doute pas de la sincérité de ses propos. Cela veut dire que les joueurs ne tirent pas les leçons du passé. Où est la structure du club ? Qui contrôle quoi ? Après l’affaire Aurier, ce n’est pas normal qu’une telle vidéo puisse sortir. C’est important pour l’équilibre du club de maîtriser tout ça », a confié, sur France Bleu Paris, un Eric Rabesandratana consterné que le Paris Saint-Germain ne puisse pas mieux contrôler les sorties médiatiques de ses joueurs.