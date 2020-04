PSG : Un échange Neymar-Griezmann, il dit non

Dans : PSG.

A la recherche d’une solution pour rapatrier Neymar lors du prochain mercato, Barcelone envisage sérieusement un échange avec Antoine Griezmann.

Recruté pour 120 ME en provenance de l’Atlético de Madrid, le champion du monde français n’est pas parvenu à s’adapter en Catalogne. Pour de nombreux observateurs espagnols, Barcelone commettrait néanmoins une erreur en se séparant aussi rapidement d’un joueur si talentueux. Mais du côté de la direction catalane, la patience n’est visiblement pas une qualité très développée puisque Josep Maria Bartomeu est d’accord sur le principe pour échanger Antoine Griezmann contre Neymar. Dans l'esprit, le PSG pourrait également être emballé. Problème : l’attaquant de Barcelone ne souhaite pas rejoindre la Ligue 1, pas plus que la Premier League, selon le journaliste Julien Laurens.

La famille Griezmann veut rester en Espagne

« Je serais très étonné si Griezmann rejoignait Manchester United. D’accord, cela n’a pas vraiment fonctionné pour lui à Barcelone cette saison. Mais je pense que cela serait fou de la part du FC Barcelone de le laisser partir un an seulement après l’avoir recruté en provenance de l’Atlético de Madrid. Surtout quand on sait qu’il est jeune, au contraire de Messi et de Suarez. Griezmann peut représenter l’avenir du Barça. De plus, sa femme Erika ne veut pas quitter l’Espagne, il est très heureux en Espagne, c’est son pays, il s’y sent mieux qu’en France » a indiqué l’insider d’ESPN, pour qui le Paris Saint-Germain, tout comme Manchester United, peuvent donc oublier Antoine Griezmann. A moins que le FC Barcelone fasse clairement comprendre au natif de Mâcon qu’il n’est plus en odeur de sainteté au Camp Nou. Cela serait tout de même incorrect, un an seulement après son arrivée en Catalogne et alors que son état d’esprit a toujours été impeccable.