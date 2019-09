PSG : Grâce à Varane, le Real Madrid séduit Mbappé en douce

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Blessé à la cuisse le mois dernier, Kylian Mbappé ne sera pas disponible pour le choc contre le Real Madrid ce mercredi en Ligue des Champions.

Comme son coéquipier Edinson Cavani, touché à la hanche, le prodige du Paris Saint-Germain ne reprendra l’entraînement collectif qu’en fin de semaine. Un coup dur pour les Parisiens et leur entraîneur Thomas Tuchel. En revanche, il s’agit évidemment d’une excellente nouvelle pour l’équipe de Raphaël Varane, qui tentait déjà de repousser le retour de son compatriote français pendant la trêve internationale.

« On s'est croisé au Stade de France pendant les matchs des Bleus et je lui ai dit que s'il pouvait se reposer encore un peu ce ne serait pas une mauvaise chose, a plaisanté le défenseur central dans un entretien accordé au Figaro. C'est un joueur fantastique, je lui souhaite le meilleur mais on va tout faire pour gagner contre le PSG. Avec ou sans Kylian Mbappé. » L’occasion pour Varane d’évoquer l’avenir de l’attaquant annoncé dans le viseur du Real Madrid. Une hypothèse qui ne lui déplaît pas.

Varane veut Mbappé au Real

« Lui de toute façon, je veux toujours l'avoir dans mon équipe. Que ce soit en équipe de France, à l'entraînement ou même bien sûr en club. Je connais ses qualités, c'est un très grand joueur ... Cette saison il est à Paris et on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Mais je n'ai que des choses positives sur le Real à lui dire, il le sait (sourire) », a glissé le vice-capitaine des Bleus, qui profite des rassemblements à Clairefontaine pour rapprocher Mbappé de la Maison Blanche.