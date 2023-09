PSG ‍: Gonçalo Ramos, 80 ME et 0 but, ça fait mal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir en Ligue 1, le PSG s'est incliné face à Nice au Parc des Princes. Gonçalo Ramos aura vécu une soirée très compliquée. Encore une fois.

Le PSG a subi la première défaite de sa saison en Ligue 1 face à Nice ce vendredi soir au Parc des Princes. Une défaite logique sur le score de 3 buts à 2. Le collectif francilien aura été surpris par l'impact physique mis par les Aiglons mais aussi par la redoutable efficacité de Terem Moffi. Pas forcément une bonne manière de préparer les prochaines échéances, avec notamment les réceptions de Dortmund et de l'OM. Surtout qu'au niveau offensif, à part Kylian Mbappé, les attaquants du PSG inquiètent. C'est le cas de Gonçalo Ramos. Le Portugais n'a toujours pas marqué le moindre but avec le club de la capitale. L'ancien de Benfica ne veut cependant pas paniquer même si les suiveurs parisiens commencent à s'impatienter vus les 80 ME dépensés pour le faire venir du Benfica.

Ramos ne cède pas à la panique

Au sortir de la défaite contre Nice, Gonçalo Ramos a en effet indiqué à la presse que tout cela faisait partie du processus et qu'il fallait encore qu'il se jauge avec ses partenaires offensifs. « Je pense que nous avons besoin d’un petit peu plus de temps pour apprendre à mieux nous connaître. On a besoin d’apprendre comment les autres se déplacent, communiquer mieux. On s’améliorera match après match. (...) Une défaite, ce n’est jamais une bonne manière de terminer la soirée. Mais pour nous, ça n’a déjà plus d’importance. Nous sommes pleinement concentrés sur Dortmund. (...) Je crois que je dois rester le même joueur, mais travailler tous les jours. Les occasions, les buts, ça viendra », a notamment indiqué le nouveau joueur du PSG, qui devra néanmoins faire avec la concurrence de Randal Kolo Muani lors de cette saison. Un Kolo Muani qui aura fait une bonne rentrée pour sa grande première sous le maillot du PSG. Le vice-champion du monde a d'ailleurs fait la passe décisive sur le doublé inscrit par l'inévitable Kylian Mbappé.