PSG : Gianluigi Donnarumma fait disjoncter Keylor Navas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Performant depuis son arrivée au PSG, Keylor Navas a vu un concurrent de taille débarquer à Paris cet été en la personne de Gianluigi Donnarumma.

Lors du mercato estival, Leonardo a sauté sur l’occasion de recruter Gianluigi Donnarumma pour zéro euro. Libre de tout contrat après son expérience à l’AC Milan, le gardien de la sélection italienne a été élu meilleur joueur de l’Euro. C’est donc avec deux gardiens de stature internationale que Mauricio Pochettino doit composer cette saison. Pour le moment, l’entraîneur du PSG gère plutôt bien les temps de jeu de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma en partageant équitablement les matchs entre le Costaricien et l’Italien. Mais cette situation convient-elle aux deux hommes ? Donnarumma, qui savait qu’il allait devoir composer avec la concurrence de Navas, semble bien s’accommoder de cette cohabitation.

Navas ne veut pas entendre parler de Donnarumma

Rien n’est moins certain en revanche pour Keylor Navas, habitué à être le titulaire indiscutable du PSG et qui doit s’asseoir sur le banc des remplaçants en moyenne un match sur deux depuis le début de la saison. Preuve que le sujet est sensible, Keylor Navas a envoyé un journaliste dans les cordes au moment où ce dernier lui a posé une question sur Gianluigi Donnarumma en marge du rassemblement du Costa-Rica. « Vous aimez la polémique » a répondu avec véhémence Keylor Navas, qui n’a pas du tout envie de parler de son collègue italien du Paris Saint-Germain durant la trêve internationale. De son côté, Gianluigi Donnarumma a d’autres chats à fouetter. De retour à Milan dans le cadre de la Ligue des Nations, le gardien du PSG a été conspué par son ancien public face à l’Espagne, un match que l’Italie a perdu (2-1). Chacun ses problèmes pour Donnarumma et Navas, dont la cohabitation sera surveillée avec attention tout au long de la saison au PSG.