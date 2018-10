PSG : Gianluigi Buffon a trouvé un gardien plus légendaire que lui à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Si le terme de « légende » est désormais attribué très (trop ?) rapidement, il est indiscutable que Gianluigi Buffon est une vraie légende du football. Et c'est désormais sous le maillot du Paris Saint-Germain, que le portier italien exerce ses talents. Mais ce mercredi, Gigi Buffon a admis, via son compte Twitter, avoir rencontré un autre gardien de but légendaire, et peut-être même plus que lui selon son propre aveu. Ce portier évolue aussi au PSG, mais au Paris SG handball, et il s'agit bien évidemment de Thierry Omeyer.

« Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait sentir petit... pour la taille... pour le palmarès... Mais surtout pour l'âge!! Titi Omeyer tu es légendaire... Ça m'a fait énormément plaisir de te connaître et tu vas être une nouvelle source d'inspiration pour moi! Bon courage!! », a lancé Gianluigi Buffon, pris en photo avec le gardien de but français du Paris Saint-Germain. Il est vrai qu'avec deux médailles d'or aux Jeux Olympiques, cinq titres de champion du monde, trois aux championnats d'Europe, quatre succès en Ligue des champions et neuf titres de champion de France, le palmarès de Thierry Omeyer peut faire saliver même Gigi Buffon.