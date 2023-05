PSG : Galtier va être viré, il a été prévenu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vit des moments particulièrement éprouvants depuis quelques semaines déjà. Christophe Galtier ne maitrise plus grand-chose et doit faire face à des épreuves difficiles alors qu'il sait désormais que son avenir n'est plus à Paris.

Cette fin de saison au PSG tourne au fiasco. En plus du titre qui est menacé, c'est toute l'institution qui vacille. La gronde monte de plus en plus du côté des fans, qui n'ont pas hésité à insulter certains joueurs, comme Leo Messi. La Pulga, sanctionnée par le PSG ces dernières heures pour être parti en Arabie saoudite sans l'accord du club, a dû s'excuser dans une vidéo assez improbable. De son côté, Christophe Galtier a tenté tant bien que mal de calmer les choses en conférence de presse avant le déplacement de dimanche soir à Troyes. Un Galtier concentré afin de sécuriser le titre, mais dont l'avenir à Paris s'assombrit de jour en jour. Raison pour laquelle l'ancien entraineur de Saint-Etienne est devenu inaudible pour Jonatan MacHardy.

Galtier ne bernera plus personne

Sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet, affirmant que la parole de l'entraineur du PSG n'avait plus aucune valeur en cette fin de saison, le coach français ayant bien compris que les décideurs qataris avaient tranché et qu'ils allaient une nouvelle fois faire sauter le fusible habituel, à savoir l'entraîneur . « C'est comme quand tu continues de jouer à un jeu, mais que tu as déjà perdu. Galtier est un dead man walking comme on dit, c'est un homme mort qui continue de marcher. Il sait très bien qu'il va gicler à la fin de la saison. Il sait très bien que c'est terminé pour lui. Tout ce qu'il dit maintenant n'a plus aucune valeur dans le sens où on sait qu'il va partir. Aussi, tout ce qu'il va dire ne doit pas sortir du code du travail afin de toucher son chèque de licenciement sans être mis à la faute. C'est difficile de l'entendre, c'est inaudible », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, pas dupe concernant la stratégie de Christophe Galtier, qui ne fera pas de vieux os dans la capitale après cette saison éprouvante à bien des niveaux.

Mourinho ou Zidane après Galtier ?

Reste désormais à savoir qui remplacera Christophe Galtier à un poste devenu de plus en plus dangereux si l'on se souvient du nombre d'entraîneurs virés par Nasser Al-Khelaifi depuis que QSI a racheté le PSG en 2011. Selon certaines informations, le PSG serait déjà en contacts avec... José Mourinho, sur le départ de l'AS Roma, mais le nom de Zinedine Zidane est également dans l'air, comme à chaque fois que Paris a changé de technicien. La révolution promise par NAK en 2022 a clairement abouti sur un nouveau fiasco, reste à savoir ce que le président du Paris Saint-Germain va inventer l'été prochain pour vendre du rêve à des supporters très très agacés.