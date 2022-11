PSG : Galtier fait un cadeau à Neymar, Messi et Mbappé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Suite à un gros enchaînement de matchs, lors duquel le PSG n’a pas perdu, les joueurs parisiens vont avoir droit à un week-end prolongé avant le dernier match de la première partie de saison.

Depuis la reprise estivale, le club de la capitale française a réalisé un véritable sans-faute. Vainqueur du Trophée des Champions fin juillet, le PSG a ensuite enchaîné les matchs sans perdre, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1. Toujours invaincus cette saison en 21 matchs toutes compétitions confondues, les joueurs de Christophe Galtier vont avoir droit à un petit cadeau avant l’heure. Puisque selon les informations du Parisien, les Franciliens vont couper quelques jours cette semaine : « Trois jours de repos pour les Parisiens. Prochain entraînement jeudi à 11 heures ». Une décision un peu étonnante, sachant que le PSG a quand même un dernier match à jouer en L1, face à Auxerre au Parc des Princes dimanche prochain. Mais ce choix peut aussi se comprendre, vu que les Parisiens ont bien fait le travail jusqu’à la victoire face à Lorient ce dimanche (2-1), qui leur permet d’assurer la première place pour la trêve.

Des vacances avant l’heure pour les stars du PSG

Cette petite coupure avant l’heure sera en tout cas la bienvenue pour tous les internationaux, qui ont désormais la tête à la Coupe du Monde, à l’image de Leo Messi, laissé au repos ce week-end à cause d’une alerte au tendon d’Achille. Des joueurs comme Kylian Mbappé, Neymar ou Marquinhos, qui ont enchaîné des matchs tous les trois jours depuis le mois d’août vont donc profiter de ces petites vacances pour couper un peu et refaire du jus en vue du Mondial au Qatar, qui débutera dans deux semaines déjà. En faisant ce geste, les dirigeants du PSG récompensent donc leurs joueurs, et notamment leurs stars, pour leur première partie de saison réussie. Reste maintenant à savoir si cette coupure ne sera pas néfaste à Paris avant la réception de l’AJA le week-end prochain. Une rencontre lors de laquelle les Parisiens voudront quand même se quitter sur une bonne note, en restant invaincus, avant de partir chacun de leur côté pour le Mondial au Qatar.