PSG : Galtier, ce n’est pas lui l’imposteur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier a pris la parole ce vendredi, à l'approche du match entre le PSG et l'OL pour évoquer la fin de saison. Et la prochaine également, sur laquelle il compte bien travailler.

Christophe Galtier le savait forcément avant de signer au PSG. Tout peut changer très vite dans le ciel parisien. Sa nomination avait fait se lever des sourcils, tant le technicien passé par Saint-Etienne, Lille et Nice notamment ne semblait pas tailler pour diriger des joueurs comme Neymar, Messi et Mbappé. Mais lors de la première partie de saison, l’implication des joueurs stars et sa gestion à cheval entre l’exigence et la positive attitude avait réussi à faire l’unanimité. Mais au PSG, tout le monde est jugé par le biais de la Ligue des Champions.

Et dès le mois de janvier, les choses se sont compliquées quand Christophe Galtier s’est rendu compte que la Coupe du monde avait laissé des traces, physiques comme morales, sur ses meilleurs joueurs. Cela a rapidement déchanté avec des défaites en championnat, en Coupe de France puis en Ligue des Champions. Depuis, les critiques pleuvent et tout le monde annonce la fin de l’aventure pour Galtier à Paris.

🎙🔴🔵 Le coach Christophe Galtier était en conférence de presse à deux jours de #PSGOL. Extraits. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 31, 2023

Pas facile à vivre pour l’intéressé, qui se défend toutefois d’avoir lâché le morceau. Pour le technicien français, il faut bien terminer en championnat et préparer la saison prochaine, où il se voit toujours légitime pour continuer l’aventure. « J’ai beaucoup de détermination et de lucidité. Est-ce que le titre va se jouer lors des trois prochains matches? Il faut garder un écart conséquent, peut-être plus. Il ne faut pas tomber dans la facilité en se disant qu’on a sept points d’avance. Il faut garder l’envie de gagner des matches, pour gagner encore un nouveau titre. Je me sens toujours légitime à être entraîneur du PSG. On prépare avec Luis Campos la saison prochaine même si mon quotidien, c’est cette fin de saison avec la détermination d’aller chercher le titre », a livré l’entraineur du Paris SG, qui ne veut surtout pas donner l’impression qu’il a déjà vidé son casier avant l’heure.

Les entraineurs ne se bousculent pas au PSG

Même si la fin de saison a un goût amer pour tout le monde, le départ de Christophe Galtier n’est pas garanti. Non seulement parce que Luis Campos a beaucoup de poids et il pourrait vouloir continuer avec le coach français. Mais en plus parce que de nombreux entraineurs sondés récemment n’ont pas montré un intérêt très prononcé à l’idée de rejoindre le PSG l’été prochain. José Mourinho, Roberto Mancini ou Antonio Conte par exemple, ne font pas vraiment de l’idée de rejoindre Paris une priorité dans leur carrière.