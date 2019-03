PSG : Furieux, Al-Khelaifi imite Mohamed Henni et casse sa télé !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

On ne sait pas si Nasser Al-Khelaifi prépare une carrière sur Youtube, mais ce qui est certain c'est que le président qatari du Paris Saint-Germain marche sur les traces de Mohamed Henni, le supporter de l'OM qui a pris l'habitude de fracasser des écrans de télé lors de chacune de ses séquences. Ce dimanche, Le Parisien affirme en effet que NAK a littéralement pété les plombs après l'élimination du PSG face à Manchester United mercredi dernier au Parc des Princes. Et pour se défouler, le patron du Paris SG a détruit l'un des écrans de télé à sa disposition dans le stade de la capitale.

Le scénario de cette incroyable rencontre a totalement mis hors de lui Nasser Al-Khelaifi. « L’impossible défaite face à une équipe B ou C de Manchester l’a mis dans une colère folle, d’autant plus qu’elle est intervenue sous les yeux de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani. Pendant le match, face aux boulettes successives de Kehrer et Buffon, le président parisien a même cassé de rage la télé posée à ses pieds », raconte le quotidien régional concernant ce coup de sang présidentiel. Reste désormais que le Paris Saint-Germain a tout intérêt de finir parfaitement la saison histoire de ne pas remettre Nasser Al-Khelaifi dans le rouge, ce n'est pas bon pour sa santé...et encore moins celle de sa télévision.