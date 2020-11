PSG : Florenzi climatise déjà Paris au mercato

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé ce qui ressemble d’ores et déjà à un très joli coup sur le marché des transferts en se faisant prêter Alessandro Florenzi.

L’Italien a été prêté en provenance de l’AS Roma afin de compenser le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund. Et sur ses premiers mois au PSG, il est clair que l’international italien a totalement fait oublier l’ex-défenseur du FC Bruges. Doté d’une qualité de centre au-dessus de la moyenne et d’un comportement irréprochable, Alessandro Florenzi fait l’unanimité. A ce rythme-là, il ne fait guère de doutes que le PSG lèvera son option d’achat, estimée à environ 10 ME, en juin prochain. A condition toutefois que Florenzi souhaite définitivement s’engager en faveur de Paris. Ce qui n’est pas encore certain au vu de ses déclarations sur les ondes de RMC.

« En ce moment, sincèrement, je ne sais pas. Actuellement, mon équipe, c’est le PSG. Je me sens bien ici. Mais je respecte mon passé, ce que j’ai fait avant. En ce moment, je dois me donner à 100 % au PSG, au moins jusqu’à la fin de la saison. On verra ensuite » a reconnu Alessandro Florenzi, extrêmement attaché à son club formateur de l’AS Roma, et qui ne sait pas s’il pourra résister en cas d’appel du club de la Louve lors du prochain mercato. En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, le défenseur italien de 29 ans, titulaire indiscutable de Thomas Tuchel depuis le début de la saison, reste concentré sur les objectifs très élevés du Paris SG. C’est notamment le cas en Ligue des Champions, avec l’objectif de remporter le titre cette saison. Cela passe par un gros match dès mercredi sur la pelouse du RB Leipzig…