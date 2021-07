PSG : Fin du suspense, Florenzi fait ses cartons

Dans : PSG.

La signature d’Achraf Hakimi au PSG a définitivement mis fin au suspense quant à l’avenir d’Alessandro Florenzi dans la capitale.

Prêté avec option d’achat par l’AS Roma à Paris l’été dernier, le champion d’Europe 2021 avec l’Italie fait ses valises. Dans un message poignant publié sur son compte Instagram, Alessandro Florenzi a officialisé son départ du PSG et son retour de prêt à Rome, où il va faire la rencontre d’un certain José Mourinho. Il y a encore quelques semaines, Leonardo réfléchissait sérieusement à lever l’option d’achat à 10 ME pour recruter définitivement Alessandro Florenzi. Mais les négociations avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi se sont accélérées et l’international marocain a officiellement signé à Paris, ce qui a mis fin au dossier de l’Italien de 30 ans.

« Merci au PSG ! Ce fut une année incroyable, dans une ville merveilleuse. C’est le moment de nous dire au revoir. Ce fut un grand privilège de faire partie de cette famille. Jouer au PSG est stimulant. Être là, une grande occasion de se développer. Je remercie vraiment tout le monde. Le staff, les entraîneurs, les dirigeants et les coéquipiers. Je vous souhaite le meilleur. Merci » a lancé Alessandro Florenzi, dont les débuts au PSG avaient été très prometteurs avec un premier match remarquable contre l’Olympique de Marseille au Parc des Princes dans le Classico. Par la suite, l’Italien aura soufflé le chaud et le froid au PSG avec de grosses prestations mais également des trous d’air défensifs et des blessures un peu trop fréquentes, ce qui a également refroidi Paris au moment de lever l’option d’achat. Reste maintenant à voir ce que José Mourinho comptera faire d’Alessandro Florenzi à la Roma, où le Special One a d’ores et déjà placé plusieurs joueurs sur la liste des transferts, de Nzonzi à Olsen en passant par Pastore.