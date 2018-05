PSG : Faudra pas pleurer quand Neymar partira affirme Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

Le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 remis à Neymar dimanche dernier a provoqué une petite polémique.

Régulièrement sur le podium du Ballon d’Or, le Brésilien fait partie des meilleurs joueurs du monde, et son talent est indéniable. Mais sur cette saison, avec notamment sa longue absence sur blessure, l’ancien barcelonais n’a pas forcément éclaboussé la Ligue 1 du début à la fin, ce qui a provoqué quelques grincements de dents au moment de sa récompense. De quoi exaspérer Pierre Ménès, qui regrette que les Français ne se rendent pas compte à quel point ils sont chanceux d’avoir un tel joueur dans leur championnat, et préfèrent passer leur temps à le critiquer plutôt qu’à l’apprécier.

« Je pense que vous êtes dingues. En 20 matchs, Neymar est 3e meilleur buteur et 2e meilleur passeur. Si les joueurs votent (pour lui) c’est bien parce qu’il est le plus fort et de loin. En fait vous serez tous content quand Neymar se sera cassé de France. Le Neymar bashing est insupportable. On ne mérite pas de tels joueurs en France, Ibra avait raison », a souligné le consultant de Canal+, ulcéré de voir que les stars mondiales qui débarquent en Ligue 1 et au PSG ne sont pas plus chouchoutées que cela.