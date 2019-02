PSG : Faites confiance à Genesio, Paris va taper Man United !

Dans : PSG, OL, Ligue des Champions.

Mardi soir, c’est privé du duo Cavani-Neymar que le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en 8es de finale de la Ligue des Champions. Un choc qui s’annonce compliqué pour le club de la capitale, Manchester United étant dans une forme étincelante ces dernières semaines. Et si les supporters français seront divisés devant cette rencontre, Bruno Genesio soutiendra à 100 % le champion de France en titre. C’est tout du moins ce que le coach de l’OL a confié après la défaite de son équipe à Nice dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Je pense que Paris a les moyens, malgré tout, de se qualifier. J'espère qu'ils vont le faire. Je serai supporter de Paris pour le match à Manchester et le match retour puisque c'est une équipe française. J'espère qu'ils vont le faire et je pense qu'ils le feront » a confié l’entraîneur lyonnais, résolument optimiste pour le Paris Saint-Germain malgré les absences de Cavani, Neymar mais également Meunier. Thomas Tuchel, qui souhaitera sans doute également le succès de l’OL contre Barcelone, appréciera cette prise de position. Surtout quand on sait que Paris ne sera pas soutenu par l’intégralité des observateurs du football français, comme chaque année en Ligue des Champions.