PSG : Faire signer Icardi, Wanda Nara a trouvé ça facile

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature définitive de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan.

Il y a un an, l’option d’achat du buteur argentin avait été fixée à 70 ME mais finalement, c’est pour 55 ME bonus compris que le PSG est parvenu à recruter l’attaquant de 26 ans. Une belle opération signée Leonardo, d’autant plus que la concurrence était rude dans ce dossier. En effet, la Juventus Turin était intéressée par Mauro Icardi, au même titre que plusieurs écuries de Premier League. Mais selon Wanda Nara, femme et agent de l’attaquant parisien, ce dernier n’avait qu’une seule envie au mercato : signer au Paris Saint-Germain afin de s’inscrire dans la durée avec le champion de France en titre.

« On avait donné notre parole au PSG. Le club connaissait notre intention de rester à Paris. Peut-être que notre réussite est d’être parvenu à un transfert en période pandémie. Moi, je travaille pour lui. A chaque fois que j’ai négocié, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, je connais ses rêves, ses objectifs, les clubs qu’il aime et ceux qu’ils n’aiment pas. C’est l’avantage de se connaître depuis des années. C’est facile d’être son agent, il se vend tout seul, c’est facile de l’accompagner » a indiqué la charismatique agent de Mauro Icardi à Gente. Ce dossier, qui avait tout pour devenir le feuilleton de l’été, a finalement été géré de main de maître par Leonardo, en collaboration avec Wanda Nara qui n’a pas compliqué les choses comme cela a été craint en raison de l’intérêt de la Juventus Turin. Pour l’heure, la sulfureuse Wanda ne pose donc aucun problème à Paris, elle qui a laissé un mauvais souvenir à Milan.