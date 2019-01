PSG : Et si le PSG ne recrutait aucun milieu au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Avec les départs de Thiago Motta et de Lo Celso cet été puis de Diarra cet hiver, le recrutement d’un milieu défensif apparaît comme essentiel au Paris Saint-Germain. Néanmoins, il est très difficile de trouver la perle rare au mois de janvier, et les dirigeants du club de la capitale sont en train de s’en apercevoir. La preuve, ils ont finalement assez peu de pistes puisque ce sont toujours les noms de Gueye, Weigl ou Doucouré qui reviennent depuis quelques semaines. Des joueurs qui n’apporteraient pas forcément une plus-value à l’effectif actuel du PSG selon Pierre Ducrocq, qui semble ainsi prêt à prendre le risque de ne pas bouger en janvier et d’attendre l’été prochain afin de mettre le paquet sur un véritable patron. Frenkie De Jong, par exemple…

« Plus on avance dans ce mercato et plus je me demande si mettre 30 ou 40 millions d’euros sur un joueur, qui finalement ne répondra pas au vrai besoin du PSG, c’est intéressant. Le vrai besoin du PSG c’est d’avoir deux milieux de terrain, mais surtout un qui va être une plus-value pour ce milieu de terrain, un vrai boss au milieu de terrain. Ce milieu-là, il va falloir qu’il ait du caractère mais je pense qu’en janvier, il n’existe pas ce mec. On ne parle pas d’un mec à 5 ou 10 millions d’euros, on parle quand même de quelqu’un entre 30 et 40 millions d’euros. Je sais que c’est le PSG, et que maintenant en dessous de 80 millions d’euros, ce n’est pas cher. Pour moi, à 30 millions d’euros, tu n’as pas un joueur qui représente une vraie plus-value, sans faire offense à Doucouré, Gueye… » a expliqué le chroniqueur de l’After Foot, qui prend tout le monde à contre-pied avec un avis qui fera sans doute énormément réagir. Et qui peinera certainement à faire l’unanimité chez les supporters.