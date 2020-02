PSG : Et si l’hécatombe, elle était à Dortmund ?

Dans : PSG.

A l’approche du match de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les supporters parisiens craignent plus de perdre des joueurs que des points.

Le souvenir d’une équipe qui devait déplorer un nouveau joueur blessé quasiment à chaque match à cette période de la saison il y a un an est encore vif. Chaque pépin physique est donc scruté, et c’est pour cela que Neymar est préservé ce dimanche face à l’OL. Mais dans le même temps, la poisse semble surtout concerner le Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr a perdu Marco Reus il y a quelques semaines sur une sérieuse blessure, et un deuxième coup dur vient d’intervenir, après la rencontre perdue à Leverkusen ce samedi.

La formation allemande a déploré le forfait pour plusieurs semaines de Julian Brandt, un autre titulaire de l’équipe de Lucien Favre. Le milieu de terrain, qui a un temps été dans le viseur du PSG tant Thomas Tuchel l’apprécie, souffre d’une déchirure du ligament de la cheville droite, ce qui signifie une absence d’environ un mois minimum. Voilà qui va limiter les choix de l’entraineur suisse du Borussia, qui doit désormais à son tour prier pour qu’aucun nouveau souci physique ne touche ses joueurs à l’approche du match face au PSG.