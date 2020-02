LdC : Marco Reus forfait pour Dortmund-PSG

Dans un communiqué, le Borussia Dortmund a annoncé ce mercredi après-midi que Marco Reus, sorti sur blessure la veille en toute fin de match contre Brême, souffrait d’une blessure musculaire. Le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions indique que son capitaine sera absent pour 4 semaines. Autrement dit, Marco Reus sera au moins forfait pour la rencontre aller face au PSG à Dortmund dans deux semaines. On ne sait pas encore si l'attaquant du Borussia Dortmund sera rétabli pour la rencontre retour au Parc des Princes.

During yesterday’s match, Marco Reus sustained a muscle injury that looks to keep him sidelined for up to four weeks.



