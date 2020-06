PSG : Envoyé à Paris au mercato, il en rigole sur Twitter

À la recherche d’un nouveau latéral gauche lors du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain creuse plusieurs pistes, dont celle menant à Patrick Van Aanholt (Crystal Palace).

Même si le club de la capitale va probablement prolonger ses joueurs en fin de contrat jusqu’au mois d’août, histoire que Thomas Tuchel puisse disposer d’un groupe au complet pour les finales de coupes nationales et la reprise de la Ligue des Champions, Leonardo ne fera pas d’autres cadeaux. Ainsi, des joueurs comme Thiago Silva, Cavani, Meunier, Choupo-Moting ou Kurzawa vont prendre la porte l’été prochain. Pour relancer un nouveau cycle au PSG, le directeur sportif cherchera ensuite à compenser ces départs, et notamment en défense, où les couloirs auront besoin de renforts.

À gauche, la direction francilienne souhaite faire venir un titulaire bis pour concurrencer Juan Bernat. Si le dossier Alex Telles (FC Porto) s’est refroidi, Leonardo a d’autres joueurs en tête. Selon le média néerlandais Eindhovens Dagblad, le PSG aurait notamment coché le nom de Patrick Van Aanholt. Une rumeur qui amuse bien l’international néerlandais. Vu que sur Twitter, le défenseur de Crystal Palace a envoyé un montage photo dans lequel on voit sa tête collée sur le corps de Kylian Mbappé. « Pouvez-vous tous continuer à m'en envoyer ? », a alors commenté le joueur de 29 ans. Sous contrat jusqu’en 2021 avec son club anglais, Van Aanholt est en tout cas de bonne humeur quand il s’agit de commenter son potentiel transfert à Paris. Reste à savoir si Leonardo passera à l’action pour l’ancien de Sunderland...

