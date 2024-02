TV ‍: Canal+ devient PSG+ pendant un mois

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Comme souvent à cette période, le Paris Saint-Germain entame un calendrier chargé avec des matchs décisifs. Pour l'occasion, les trois prochains matchs du club de la capitale en février seront retransmis sur Canal +.

Auteur d'une belle victoire 3-1 contre le LOSC, match diffusé sur C+, à l'occasion de la 21e journée de la Ligue 1, le PSG débute son marathon sur Canal +. Pour la fin du mois de février, Paris va vivre ses trois prochaines rencontres sur la chaîne cryptée. Mercredi 14 février, le PSG reçoit la Real Sociedad à 21h00 pour le 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions, sur Canal+ Foot. De même pour le match du 17 février entre le FC Nantes et Paris, ainsi que pour la réception du Stade Rennais au Parc des Princes, le dimanche 25 février. Trois échéances décisives pour le club de la capitale, dans la course au titre en Ligue 1, mais aussi afin de bien figurer en C1 lors de ce premier round face au club espagnol.

Canal + gère le PSG en février et pour la C1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CANAL+ Sport (@canalplussport)

Canal +, qui dit et répète ne plus s'intéresser à la Ligue 1, va donc diffuser la totalité des matchs du PSG grâce à la Ligue des champions, mais aussi à ses droits encore en cours sur le championnat de France. A l'heure où la Ligue de Football Professionnel cherche toujours un ou des diffuseurs pour notre Championnat la saison prochaine, on peut se demander si la chaîne de Vincent Bolloré ne fera finalement pas un petit effort afin de conserver un ou deux matchs par journée de Ligue 1. Car c'est une évidence, Canal+ tient toujours à soigner ses abonnés, et quoi qu'on en dise, notre championnat a tout de même de belles affiches et une grosse capacité à attirer le grand public, notamment lorsque le Paris Saint-Germain joue. On le constate bien lors de ce mois de février très parisien.