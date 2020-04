PSG : Telles coûte une blinde, Paris peaufine son plan B

Dans : PSG.

Dimanche soir, la presse brésilienne indiquait que le Paris Saint-Germain était tout proche de boucler la venue d’Alex Telles en provenance du FC Porto contre 25 ME.

Assurément, il s’agirait d’un renfort de poids pour le PSG, qui cherche à combler le probable départ de Layvin Kurzawa (libre) à la fin de la saison. Néanmoins, l’affaire est encore loin d’être dans le sac pour le Paris SG puisque mardi, le média portugais Record indiquait qu’il faudrait débourser bien plus que les 25 ME initialement annoncés pour boucler le transfert du latéral gauche, plutôt estimé à 40 ME par la direction du FC Porto. C’est ainsi que selon la presse néerlandaise, le Paris Saint-Germain a activé un plan B du côté de la Premier League, dans le cas où le très sexy dossier Alex Telles tomberait finalement à l’eau.

Dans cette optique, le profil de Patrick Van Aanholt, utilisé à 22 reprises cette saison en Premier League du côté de Crystal Place, plait beaucoup à Leonardo. Le Néerlandais fait clairement office de plan B dans l’esprit du directeur sportif parisien, lequel apprécie notamment les qualités offensives de l’ancien joueur de Chelsea et de Leicester. Avec trois buts cette saison, le défenseur de 29 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, notamment en ce qui concerne la contribution offensive. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences de Crystal Palace dans ce dossier, le contrat de Van Aanholt expirant en juin 2021. En toute logique, son prix n’aura donc rien à voir avec celui d’Alex Telles mais attention, le PSG devra être vigilant car le joueur serait tenté à l’idée de rentrer aux Pays-Bas afin d’y terminer sa carrière. Son club formateur du PSV Eindhoven est notamment très intéressé à l’idée de récupérer celui qui fait le bonheur de Crystal Palace depuis janvier 2017.