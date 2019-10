PSG : Encore un coup dur pour Neymar, une pause est demandée

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

La Ligue 1 reprendra ses droits ce vendredi, avec d’entrée de jeu un beau match avec l’opposition entre Nice et le PSG.

Le club azuréen manque encore de régularité, mais possède un effectif capable de poser des problèmes à des Parisiens qui peuvent avoir du mal en reprise de trêve internationale. Déjà, le Paris Saint-Germain sera privé de son joueur le plus décisif cette saison : Neymar. De nouveau blessé, le Brésilien manquera un mois de compétition, ce que les Niçois ne vont évidemment pas déplorer sur le coup. Mais cela n’empêche pas son compatriote Dante, qui fut aussi son coéquipier notamment lors de la Coupe du monde 2014, de confier qu’il aimerait bien voir l’ancien barcelonais mettre derrière lui tous ces pépins physiques.

« On connaît ses qualités. Paris sans Neymar est très, très fort et peut battre n’importe quelle équipe au monde. Mais avec lui, Paris est encore plus fort. On a tous suivi un peu ce qui s’est passé avec lui. Il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité, de caractère. On espère pour lui que ça s’arrêtera là », a confié le défenseur central du Gym en conférence de presse. Un vœu certainement partagé par tous les supporters et membres du club parisien.