PSG : Encore plus cramé que Neymar, il y a José Mourinho

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déçus de l’échec de l’entraîneur Christophe Galtier, certains observateurs réclament José Mourinho sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais pour Daniel Riolo, l’actuel coach de la Roma ne ferait que créer encore plus de problèmes.

Malgré le discours musclé de Luis Campos l’été dernier, Christophe Galtier semble se heurter aux mêmes obstacles que ses prédécesseurs. L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas non plus le pouvoir nécessaire pour recadrer les stars de son effectif. C’est à se demander s’il existe un technicien capable de gérer le vestiaire parisien. Alors que certains observateurs militent pour José Mourinho, Daniel Riolo assure que le Portugais n’arrangerait rien. Au contraire !

🔴🔵 Mourinho l'homme de la situation pour le PSG ?



🗣 @DanielRiolo : "Tous les clubs où il est passé dernièrement, ça a été le feu. Déjà que le PSG est en feu c'est pas possible. Tu ne vas nulle part en Europe avec son football. Il est dépassé !" pic.twitter.com/xHy1IZkzmY — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2023

« On n’est plus en 2010. Il a perdu l’énergie. Il n’a plus personne. Il est complètement fini, a critiqué le journaliste de RMC. Ce qui s’est passé avant, au Real, quand il s’embrouillait avec tout le monde, il n’y avait pas de problème, parce qu'il avait une telle énergie que ça lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Mais à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout ce fluide qu’il avait, ces gens qui le suivaient. Il a toujours agi comme un gourou. »

« (...) Le temps passe, les mecs perdent de l’énergie, a poursuivi le spécialiste. Manchester United, Chelsea, tous les clubs où il est passé, c’était le feu ! Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends lui... D’abord, tout Mourinho qu’il est, il sera confronté aux mêmes merdes avec ce vestiaire-là. Et à partir du moment où ils ne s’en vont pas, on ne va pas me faire croire que Mourinho va dire à Neymar, Verratti ou Marquinhos d’aller sur le banc. Il ne les remettra pas au travail, ils sont finis. »

Mourinho, c'est fini

« (...) Il n’a rien fait avec les clubs où il est passé récemment, à part mettre le feu. Le football qu'il fait jouer à ses équipes est catastrophique ! Même s'il vient, même s'il arrive à mettre l’autorité en place, qu’il n’y a plus de blessés, que les mecs sont opérationnels, avec son football, tu ne vas nulle part en Coupe d’Europe. Son football est fini, dépassé. Son football ne donne plus rien en Ligue des Champions. Il n’est plus à la mode, il est fini Mourinho », a lâché Daniel Riolo, en désaccord avec Jérôme Rothen sur l'actuel coach de la Roma.