PSG : Encore heureux que Mbappé n'était pas content de sortir

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, après la victoire 3-0 sur le Bayern Munich et sa sortie à un quart d’heure de la fin : « On avait à coeur de faire un grand match contre une grande équipe. C'est chose faite. On était attendu, c'est normal qu'on soit attendu après le mercato qui s'est passé. On a fait un match plein et maintenant on va vite passer à autre chose. C’est juste le début. (Sur sa sortie en fin de rencontre) Qui est content de sortir ? Après, ça fait partie du métier de coach, il doit savoir gérer les temps de jeu de tout le monde. Il y a des grands joueurs, Angel (Di Maria) est un grand joueur et il fallait aussi le faire jouer, après, je n'ai jamais été content de sortir, donc, je ne vais pas dire que ça va commencer. Ce n'est pas grave, le plus important c'est l'équipe. Le cas personnel passe après ».