PSG: En Chine, Mbappé fait trembler Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : PSG, Ligue 1.

Compte tenu de l’incertitude autour de son avenir, Neymar n’a pas été mis au premier plan pendant la tournée du Paris Saint-Germain en Chine.

Utiliser l’image du Brésilien aurait envoyé un drôle de message au moment où le joueur souhaite revenir au FC Barcelone. Du coup, le club de la capitale a surtout mis en avant Kylian Mbappé, son autre star. En effet, l’attaquant parisien bénéficie d’une énorme cote en Asie. Il suffit d’écouter les fans scander son nom lors des matchs amicaux pour s’en apercevoir. C’est dire à quel point l’ancien Monégasque se rapproche de la notoriété de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi.

« Il n'est pas si loin d'eux, a estimé le spécialiste du marketing sportif Jérôme Neveu, pour l’AFP. Et il a tout l'avenir devant lui ! Il ne se précipite pas. On sent qu'il construit son image de manière réfléchie, et pas forcément opportuniste. Tout est soupesé. Il coche toutes les cases du sportif et de l'extrasportif. Il a le bon ton, il est à l'aise et a une attitude naturelle en phase avec l'ensemble des publics qui lui font face, qu'ils soient américain ou asiatique. » En dehors du terrain aussi, Mbappé avance plus vite que tout le monde.