PSG : En cas d’échec, Leonardo aura une deuxième chance pour Dybala

Dans : PSG, Mercato.

A l’affût d’un gros coup en fin de mercato, le Paris Saint-Germain garde un œil sur la situation de Paulo Dybala.

Pour le directeur sportif Leonardo, l’attaquant de la Juventus Turin représente une opportunité dans la mesure où le club turinois semble prêt à s’en séparer. Cette piste ne dépend pas du feuilleton Neymar, mais nul doute qu’une éventuelle vente du Brésilien aiderait le PSG. D’où l’avertissement du journaliste Alasdair Gold à Tottenham, l’autre prétendant de l’Argentin. « A la place de Tottenham, je me méfierais du PSG, a prévenu notre confrère de Football.London. Ils n'ont pas encore bougé pour Dybala mais l'avancée du dossier Neymar dans les 10 prochains jours va beaucoup secouer le mercato. »

Quel statut pour Dybala ?

Et si personne ne parvenait à arracher Dybala cet été, rien ne serait perdu compte tenu du statut du Bianconero, dans l’ombre de Cristiano Ronaldo. « Si le marché des transferts ferme et que Dybala est toujours à la Juve, les Spurs auraient raison de penser qu'ils ont une chance de le recruter en janvier, a envisagé le spécialiste. Tout dépendra de sa situation chez la Vieille Dame, si Maurizio Sarri lui donne du temps de jeu et s'il l'inscrit dans la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Ligue des Champions. »

« Il y a beaucoup de "si", "mais" et "peut-être". Mais il se dit que les Spurs avaient un accord avec la Juve et Dybala, mais ils n'ont pas réussi à régler le problème des droits d'image. (...) S'il reste à la Juve cet été, je n'écarterais pas l'hypothèse que les Spurs reviennent à la charge », a imaginé le journaliste britannique, qui s’attend à voir le dossier Dybala durer quelques mois supplémentaires si rien ne bouge d’ici le 2 septembre.