PSG : Emery viré, Ancelotti de retour dès cet hiver ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après la lourde défaite contre le FC Barcelone la saison dernière, Unai Emery a de nouveau montré ses limites dans un grand rendez-vous européen, mardi soir à l’occasion du choc face au Bayern Munich. Dépassés en première mi-temps, les Parisiens se sont faits peurs en s’inclinant lourdement en Allemagne (3-1). De quoi menacer l’entraîneur basque et relancer le débat d’un éventuel remplacement dès cet hiver ? Oui, selon Daniel Riolo qui avance même que Carlo Ancelotti pourrait être de retour au mois de janvier dans la capitale.

« De tout de façon, dès l’année dernière après le 6-1 je me demandais comment Unai Emery allait pouvoir se relever de ça. Cela va être très compliqué pour lui. Dans ce club, l’entraîneur n’a jamais les clés ou presque. Même un mec comme Carlo Ancelotti a eu du mal à les avoir. D’ailleurs, c’est peut-être lui qui va être rappelé, et plus tôt qu’on le pense. Il n’est pas exclu qu’il y ait des gros changements dès cet hiver » a lancé le journaliste dans l’After Foot. Si cette information venait à se confirmer, elle aurait bien évidemment l’effet d’une bombe, quelques mois seulement après le départ du coach italien du… Bayern Munich, justement.