PSG : Emery s'active et lance un raid à Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Prêté par le FC Barcelone à Arsenal au mois de janvier, Denis Suarez n’a pas convaincu grand monde à Londres.

Avec 4 petits matchs de Premier League au compteur, l’Espagnol ne s’est pas imposé comme un titulaire aux yeux d’Unai Emery et par conséquent, Arsenal ne tentera sans doute pas de le recruter définitivement à l’issue de la saison. Pas un souci pour l’ancien coach du Paris Saint-Germain, qui milite auprès de sa direction pour la venue d’un autre milieu de terrain, bien connu des observateurs du championnat de France. En effet, selon le média britannique Football London, la priorité du coach des Gunners en vue de la saison prochaine est toujours Christopher Nkunku.

Cet hiver déjà, le jeune Parisien avait fait l’objet d’un intérêt concret de la part de l’actuel 4e de Premier League, mais un transfert en cours de saison apparaissait comme impossible. Cet été en revanche, Arsenal semble avoir plus de chance de rafler la mise et cela pour plusieurs raisons : Paris doit vendre pour éviter une éventuelle sanction du fair-play financier et surtout, Christopher Nkunku arrive en fin de contrat avec le PSG en 2020. Du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on a certainement la volonté de ne pas revivre un Rabiot gate. Reste maintenant à voir si le joueur privilégie un transfert à Arsenal, ou une prolongation à Paris, où son temps de jeu est tout de même très limité.