PSG : Emery fait ses voeux pour le mercato d'hiver

Dans : PSG, Mercato.

À l'approche de l'ouverture du mercato d'hiver, Unai Emery s'est confié sur les différents dossiers chauds qu'il aura à gérer au Paris Saint-Germain.

Après une première partie de saison presque parfaite, sachant que le club de la capitale n'a perdu que deux fois contre Strasbourg en L1 (1-2) et le Bayern en Ligue des Champions (1-3) début décembre, le PSG abordera l'année 2018 avec une très grande ambition. Celle de remporter la Coupe d'Europe, tout en s’adjugeant les compétitions nationales. Pour cela, Unai Emery peut déjà compter sur un effectif de grande qualité, et notamment en attaque. Mais un poste manque cruellement de profondeur, et c'est celui de sentinelle. Si Thiago Motta est un pur numéro six, il est bien le seul, puisque Rabiot et Lo Celso, qui ont dépanné ces dernières semaines, sont plutôt des relayeurs. Autant dire que le PSG a clairement besoin de recruter dans ce secteur de jeu clé dès le mois de janvier.

« Nous discutons, mais c’est mieux d’en parler avec Antero, c’est à lui de vous répondre. Chaque joueur connaît sa situation. Je suis content de cet effectif. Il y a la porte ouverte pour certains. Maintenant, quand il manque un joueur comme Motta en sentinelle, c’est un poste à améliorer. Même si ceux qui ont joué à ce poste l’ont bien fait, comme Lo Celso. Si nous parlons de recruter éventuellement, c’est à ce poste-là. D’autres demandes de départ que Lucas ou Ben Arfa ? Non, pas d’autre joueur », a lancé, en conférence de presse, Emery, qui sait aussi qu'il devra sans doute se séparer de joueurs comme Di Maria s'il veut renforcer son entrejeu tout en restant dans les clous du fair-play financier de l'UEFA, qui a le PSG dans le viseur depuis le dernier mercato estival.