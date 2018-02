PSG : Emery a adoré l'énorme bringue avec Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis dimanche, les réseaux sociaux diffusent les images et les vidéos de l'anniversaire de Neymar à Paris. Et c'est une évidence, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont éclatés jusqu'à tard dans la nuit et pour certains d'entre-eux avec une consommation un peu excessive d'alcool, notamment Yuri Berchiche. Ce lundi, en conférence de presse, Unai Emery a été interrogé sur les effets éventuels de cette fiesta XXL sur ses joueurs avant le match de Coupe de France mardi à Sochaux.

Pour l'entraîneur du PSG, qui a participé à l'anniversaire de Neymar, il n'y a rien à craindre, bien au contraire. « Il y a 20 ans, les réseaux sociaux n’existaient pas et quand un joueur fêtait son anniversaire c’était plus privé. Maintenant c’est plus difficile. Je suis content parce que dimanche toute l’équipe était ensemble et c’est important. Qu’ils soient tous ensembles à l’entraînement, lors des mises au vert c’est bien, mais en dehors c’est bien aussi. Le président, le directeur, le staff, tout le monde a montré à Neymar que son anniversaire avec sa famille c’est important. Aujourd’hui, le plus important c’est l’entraînement de cet après-midi et le match de demain. Mais c’était bon pour la cohésion », s'est réjoui l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On aura mardi soir si le club de la capitale ne paiera pas l'addition à Sochaux.