PSG : Neymar contre Mbappé, Hervé Penot pointe ce très gros danger

Dans : PSG, Ligue 1.

Neymar a retrouvé ce jeudi en Chine une grande partie de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Mais la star brésilienne devra encore patienter quelques jours avant de voir les champions du monde français du PSG, et bien évidemment Kylian Mbappé, meilleur jeune joueur du Mondial. Évoquant cette cohabitation entre deux stars du football planétaire, Hervé Penot avoue qu'il craint que cela pose un problème, surtout pour Neymar.

Et le journaliste de s'expliquer sur la chaîne L'Equipe. « La cohabitation avec Mbappé ça va devenir un vrai souci, car aujourd’hui Mbappé est devenu la star de l’équipe de France. Il n’y a aucun doute là-dessus, j’ai parlé avec plein de journalistes étrangers, ils ne parlaient pas de Griezmann ou de Pogba, c’était Mbappé. Il revient au PSG avec un titre de champion du monde, la sensation qu’il est devenu un joueur encore supérieur après un an et demi seulement de football à très haut niveau. Et peut-être que cela pourra poser un problème dans le regard des autres, surtout pour Neymar qui veut attirer toute l’attention sur lui. Alors effectivement ça peut bien se passer comme ça peut poser quelques soucis », a expliqué Hervé Penot.