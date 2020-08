PSG : Emerson à Paris, Leonardo prêt à défier l'AC Milan ?

Dans : PSG.

Entre le PSG et le FC Barcelone les relations sont glaciales au mercato, mais les deux clubs pourraient finalement devoir négocier pour le transfert d'un défenseur à Paris.

Leonardo et Josep Maria Bartomeu ne sont pas les meilleurs amis du monde, le président du FC Barcelone n’ayant pas apprécié l’attitude du directeur sportif du PSG l’an dernier lorsqu’une délégation du Barça est venue à Paris afin d'essayer de rafler Neymar. Mais cela n’empêche pas les deux de devoir continuer à œuvrer pour le bien de Paris pour Leonardo et de Barcelone pour Bartomeu. C’est dans ce cadre que les deux hommes pourraient rapidement avoir des échanges, puisque TMW affirme ce mercredi que le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Emerson Royal, le défenseur brésilien, qui est prêté par le FC Barcelone au Bétis Séville jusqu’au 30 juin 2021. Agé de 21 ans, Emerson est lié jusqu’en 2024 avec le Barça, et plusieurs clubs européens le suivent attentivement.

Outre le Paris Saint-Germain, l’AC Milan discute en effet avec les agents italiens du défenseur brésilien, mais pour l’instant les Rossoneri proposent 20ME au FC Barcelone pour Emerson, là où le club catalan, qui devra dédommager le Bétis, exige au moins 30ME. A ce stade du mercato, le dossier est en stand-by côté milanais, tandis que Leonardo n’a pas encore avancé ses pions pour l’ancien joueur de l’Atlético Mineiro. Emerson est dans une première liste pour le directeur sportif brésilien PSG, sans que le club de la capitale soit encore passé à l'action sur cette piste du défenseur retenu pour la première fois par la Seleçao en novembre dernier.