PSG ‍: Ekitike harcelé, le CUP retourne sa veste

En refusant de rejoindre l’Eintracht Francfort et de faciliter la venue de Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike a provoqué la colère du Paris Saint-Germain et de certains supporters. Le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille a ouvertement ciblé l’ancien Rémois, avant de revenir sur ses critiques.

La saison s’annonce très longue pour Hugo Ekitike. En difficulté sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fini par récolter le statut d'indésirable cet été. Son nom a alimenté de nombreuses rumeurs de départ, y compris celles concernant un échange avec Randal Kolo Muani.

Un acharnement contre Ekitike

L’Eintracht Francfort étant dur en affaires, inclure Hugo Ekitike dans la transaction aurait facilité la tâche du Paris Saint-Germain. Mais l’ancien joueur du Stade de Reims a refusé toutes les offres du club allemand, au risque de faire capoter l’arrivée de l’international tricolore dans la capitale. Finalement, Randal Kolo Muani a bien signé au club francilien.

Mais son refus a provoqué la colère du président Nasser Al-Khelaïfi et de certains supporters. « Incompréhensible... Tu sais qu'on ne compte pas sur toi, que tu ne vas pas jouer mais tu es prêt à sacrifier une année et à mettre des bâtons dans les roues de ton club, a critiqué le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille sur Instagram. Après certains s'étonneront qu'ils se fassent siffler. Au même titre que Draxler etc. ! »

Choqués par cet acharnement, de nombreux observateurs ont réagi pour soutenir Hugo Ekitike qui, en fin de compte, ne fait que respecter son contrat, comme son coéquipier Kylian Mbappé l’a fait cet été. Sans doute la raison pour laquelle Romain Mabille a subitement effacé son commentaire pour retourner sa veste. « Rien du tout sur Hugo Ekitike, a-t-il assuré. Ce n'est pas nos histoires. Au contraire, soutien au vu de l'acharnement contre lui. » Un moment difficile pour le flop parisien, non convoqué par l’entraîneur Luis Enrique pour le déplacement à Lyon (victoire 4-1) dimanche.